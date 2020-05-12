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31-летняя Эмма Стоун тайно вышла замуж во время карантина: фанаты подозревают свадьбу

Звезда "Ла-Ла Ленда" случайно показала кольцо

Дарина Алексеева
Сегодня, 19:00

Оскароносная актриса Эмма Стоун связала себя узами брака со своим бойфрендом, продюсером популярного шоу "Субботним вечером в прямом эфире" Дэйвом МакКэри – именно так думают поклонники звездной пары. И они могут быть правы – доказательства выглядят убедительно.

Фанаты подозревают, что Эмма Стоун тайно вышла замуж
Фанаты подозревают, что Эмма Стоун тайно вышла замуж
Фото: Getty Images

Свадьба Эммы Стоун и ее жениха должна была состояться в марте 2020 года, но все предполагали, что пара перенесет событие из-за пандемии коронавируса. Теперь же, фанаты уверены, что Эмма Стоун тайно вышла замуж.

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На прошлой неделе Эмма Стоун стала гостьей шоу Риз Уизерспун Hello Sunshine, где знаменитости обсудили тревожность и психологические проблемы детей. Съемки шоу прошли в дистанционном формате – звезда "Ла-ла-ленда" находилась в своем доме в Лос-Анджелесе. В то время как Эмма Стоун жестикулировала, поклонники заметили, что на ее пальце было надето свадебное кольцо, а не обручальное кольцо с крупной жемчужиной.

Позднее во время шоу эксперт по психическому здоровью Гарольд Коплевич пошутил о том, что стресс в условиях карантина может негативно отразиться на отношениях супругов, особенно, если женщина замужем за мужчиной, который постоянно переживает. В ответ Эмма Стоун ответила: "К счастью, я этого не делала".

Поклонники по-настоящему взволнованы, но неизвестно – правда ли актриса вышла замуж. О помолвке Эммы Стоун и Дейва МакКэри стало известно в декабре 2019 года. Эмма и Дэйв начали встречаться два года назад, но в начале скрывали свои отношения и старались избегать папарацци. Лишь в начале 2019 года они официально заявили о своих отношениях и вместе появились на премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе.

Ранее мы сообщали, что беременная вдова Хита Леджера Мишель Уильямс тайно вышла замуж. Голливудская актриса устроила закрытую церемонию.

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