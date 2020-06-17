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34-летнюю Меган Фокс застали за поцелуем с известным рэпером

Сегодня, 09:00

Публичный поцелуй стал подтверждением романа

34-летняя американская актриса и фотомодель Меган Фокс наконец-то публично подтвердила свои отношения с рэпером Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бейкер. Меган Фокс уже давно приписывали роман с известным рэпером – папарацци не раз замечала актрису в его компании.

В тот же день после того, как стало известно о новом романе экс-мужа Меган Фокс, звезды "Беверли-Хиллз", саму актрису застали за поцелуем с ее новым избранником. Об этом сообщает Daily Mail.

Меган Фокс застали за поцелуем с известным рэпером
Меган Фокс застали за поцелуем с известным рэпером
Фото: Getty Images

34-летняя звезда "Трансформеров" присоединилась к 30-летнему рэперу Колсону Бейкеру в одном из баров в Лос-Анджелесе. На фотографиях папарацци видно, что Меган и Колсон не сдерживали чувств, а затем целовались в авто. Меган Фокс была одета в черные джинсы и черную футболку с закатанными рукавами.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Фото: Скриншот из Daily Mail

Колсон Бейкер надел ярко-алую футболку с принтом, рваные джины и кепку. Колсон выглядел взволнованным, когда они с Меган Фокс покидали бар вечером. Кроме того, обе звезды были без масок, нарушая правила соблюдения карантина в общественных местах Лос-Анджелеса.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Фото: Скриншот из Daily Mail

Поклонники подозревают, что после развода с Брайаном Остином Грином Меган Фокс специально дожидалась его появления на публике с новой девушкой, чтобы не концентрировать внимание прессы на себе. Вместе актеры прожили десять лет и воспитывают троих детей – сыновей Джорни, Ноа и Бодхи.

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До этого Меган Фокс снялась в клипе Machine Gun Kelly на песню Bloody Valentine, который вышел в конце мая 2020 года. Меган как всегда появилась в эффектном образе, подогрев слухи об их с Колсоном романе.

Ранее стало известно, что Меган Фокс уже подавала на развод, когда Остин Грин был прикован к кровати – актриса не раз пыталась с ним развестись.

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