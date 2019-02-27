35-летнюю Миранду Керр заподозрили в третьей беременности

Модель заинтриговала своих поклонников новыми фото

Миранда Керр Фото: instagram.com/mirandakerr

Знаменитую модель, экс-ангела Victoria's Secret Миранду Керр заподозрили в третьей беременности. Слухи о скором прибавлении в семействе спровоцировали новые фото, появившиеся на страничке модели в сети. На снимках Миранда в белой футболке и розовых лосинах сидит в позе для медитации. Многие поклонники Миранды обратили внимание на область ее живота, которая, по их мнению, слегка округлилась.

Миранда Керр Фото: instagram.com/mirandakerr

Отметим, что Миранда в мае прошлого года во второй раз стала мамой. У нее и ее 28-летнего супруга, миллиардера Эвана Шпигеля родился сын. Для Эвана это первый ребенок, а для Миранды второй. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.

Миранда Керр Фото: instagram.com/mirandakerr

Напомним, на вечеринку InStyle Миранда надела ультракороткое платье от Tom Ford, поверх которого накинула черный смокинг. Дополнила образ Керр черными босоножками и клатчем.

Смотрите видео о служебных романах знаменитостей:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram