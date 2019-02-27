35-летнюю Миранду Керр заподозрили в третьей беременности
Модель заинтриговала своих поклонников новыми фото
Знаменитую модель, экс-ангела Victoria's Secret Миранду Керр заподозрили в третьей беременности. Слухи о скором прибавлении в семействе спровоцировали новые фото, появившиеся на страничке модели в сети. На снимках Миранда в белой футболке и розовых лосинах сидит в позе для медитации. Многие поклонники Миранды обратили внимание на область ее живота, которая, по их мнению, слегка округлилась.
Отметим, что Миранда в мае прошлого года во второй раз стала мамой. У нее и ее 28-летнего супруга, миллиардера Эвана Шпигеля родился сын. Для Эвана это первый ребенок, а для Миранды второй. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.
Напомним, на вечеринку InStyle Миранда надела ультракороткое платье от Tom Ford, поверх которого накинула черный смокинг. Дополнила образ Керр черными босоножками и клатчем.
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