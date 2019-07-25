36-летняя Энн Хэтэуэй второй раз станет мамой
О своей беременности звезда сообщила в своем микроблоге
Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая недавно получила звезду на "Алее славы", готовится во второй раз стать мамой. Энн и ее муж Адам Шульман снова станут родителями.
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Энн Хэтэуэй о своей беременности сообщила на своей официальной странице в Instagram, опубликовав черно-белое селфи, на котором предстала с округлым животом.
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"Это не для фильма. Ну, а если отбросить шутки, то хочу сказать всем, кто прошел через ад неудачных попыток забеременеть и через бесплодие, что ни один из моих путей стать мамой не был легким", – призналась голливудская звезда.
Если верить снимку, то 36-летняя актриса находится на последних месяцах беременности. Пока представители звезды не дают комментариев.
Напомним, ранее Энн Хэтэуэй стала гостьей очередного выпуска шоу Эллен Дедженерес, в эфире которого сделала неожиданное признание: звезда решила завязать с алкоголем. Такое решение она приняла после того, как погостила у своего друга и коллеги по фильму "Море соблазна" Мэттью Макконахи.
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