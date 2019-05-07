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37-летняя Эми Шумер и ее муж Крис Фишер впервые стали родителями

Эми родила сына в один день с Меган Маркл

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:21
Эми Шумер и Крис Фишер
Эми Шумер и Крис Фишер
Фото: Getty Images

Знаменитая американская актриса и комик, 37-летняя Эми Шумер впервые стала мамой. У нее и ее 39-летнего мужа Криса Фишера родился сын. 

О радостном событии Эми сообщила на своей странице в Instagram: "22:55 прошлой ночью родился наш королевский малыш". Эпитет "королевский" Эми, по все видимости, употребила со ссылкой на то, что в этот же день впервые стала мамой Меган Маркл, супруга принца Гарри.

Фото с малышом и мужем Шумер опубликовала на своей страничке в соцсети.

Эми Шумер с мужем и новорожденным сыном
Эми Шумер с мужем и новорожденным сыном
Фото: instagram.com/amyschumer

Отметим, что за день до родов Эми сообщила, что у них с крисом родится сын. 37-летняя звезда фильмов "Красотка на всю голову" и "Девушка без комплексов" на странице в Instagram разместила фото со своим мужем Крисом Фишером. На фото супруги сидят около стены комнаты, заполненной детскими игрушками.

Отметим, что Крис и Эми поженились в феврале 2018 года. До свадьбы они встречались три месяца. В октябре 2018 стало известно, что Эми ждет ребенка. Шумер довольно оригинально сообщила об этом своим поклонникам. Актриса попросила главного корреспондента CNN в Белом доме Джессику Йеллин опубликовать пост на своей странице в Instagram с огромным списком кандидатов-сенаторов на выборы от разных штатов.

Смотрите видео о том, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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Источник: Сегодня
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