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37-летняя Ники Минаж беременна первенцем от мужа-уголовника

Сегодня, 19:35

Рэп-исполнительница впервые станет мамой

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж объявила о своей беременности первенцем. На личной странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых позирует в нижнем белье и с заметно округлившимся животиком.

"Любовь. Брак. Детская колясочка. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо всем за хорошие пожелания", – подписала один из снимков артистка.

Поклонники звезды бурно отреагировали на новость: "Вот это да, поздравляем!", "Ники, как тебе удавалось это скрывать, я в шоке", "Шок, вот это новости", "Малыш Минаж на подходе", "Ура, поздравляем".

Ники Минаж
Ники Минаж
Фото: instagram.com/nickiminaj

Певица ожидает ребенка от своего супруга Кеннета Петти, за которого она вышла замуж в прошлом году. Отметим, что Кеннет ранее был осужден за непредумышленное убийство и числится, как сексуальный преступник.

Отметим, что в своей песне All Things Go Ники Минаж рассказывает, что в подростковом возрасте она сделала аборт. Ранее певица признавалась, что тяжело пережила этот момент.

Ники Минаж вышла замуж – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Илона Гвоздева рассказала, как узнала о беременности. Кроме этого, беременная Кэти Перри показала живот и рассекретила свой вес.

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