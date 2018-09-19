38-летняя Джессика Симпсон беременна третьим ребенком

Звезда поделилась радостной новостью в соцсети

Джессика Симспон. Фото: instagram.com/jessicasimpson

Американская певица и актриса Джессика Симпсон поделилась со всеми радостной новость: совсем скоро она в третий раз станет мамой. Об этом Джессика сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото своих детей с воздушными шариками.

Дети Джессики Симпсон Фото: instagram.com/jessicasimpson

"Маленькая девочка скоро станет пятым членом нашей семьи. Мы безумно счастливы объявить об этом подарке судьбы", – подписала снимок Симпсон. Также Джессика разместила свое фото с округлившимся животиком.

Джессика Симпсон Фото: instagram.com/jessicasimpson

С июля 2014 года Джессика замужем за бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном, с которым она встречалась четыре года до их свадьбы. У супругов есть двое детей — дочь Максвелл Дрю (2012) и сын Эйс (2013).

Напомним, стало известно, что Ксения Собчак ждет второго ребенка. Об этом сообщил официальный представитель ведущей.

Ранее мы писали, что актриса Кейт Хадсон беременна третьим ребенком. Радостной новостью звезда поделилась со всеми на своей странице в Instagram и даже рассекретила пол будущего ребенка.