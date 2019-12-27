38-летняя Наталка Карпа впервые стала мамой: первое фото ребенка

Супруг артистки посвятил ей и ребенку трогательный пост

Наталка Карпа Фото: instagram.com/natalkakarpa

Популярная украинская певица и телеведущая Наталка Карпа родила. Судя по всему, пополнение в семье произошло этой ночью, 27 декабря. О радостном событии сообщил муж Наталки Карпы, Герой АТО Евгений Терехов.

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Так, на своей странице в Instagram Евгений Терехов опубликовал первое фото новорожденного ребенка, а также сообщил, что у них родилась девочка.

"Наконец-то... Я встретился с девчонкой,которая покорила моё сердце — с первого взгляда... И я,как настоящий мужчина — пытаюсь дышать ровно, и не подавать знаков, что я влюблен без памяти, уже за эти несколько секунд. Большие губы,глазики — ну какая же она прекрасная! Вся в меня! Ты Ангелочек... Которого Бог спустил к нам на землю. Моя. Наша. Наша душа. Наша любовь. Наша жизнь...Теперь, я отец двух дочерей! Малышка! Добро пожаловать в нашу семью. Мы тебе обещаем, что ты будешь самым счастливым ребенком в самой любящей семье! Натали,душа моя.... Спасибо тебе...", – написал Евгений Терехов.

Наталка Карпа родила девочку Фото: instagram.com/jacki_boy89

Отметим, ранее Наталка Карпа сообщала, что, по прогнозам, малыш должен появиться на свет 19 или 25 декабря.

Напомним, за два месяца до родов Наталка Карпа устроила вечеринку, на которой сообщила звездным друзьям пол ребенка.

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