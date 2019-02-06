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39-летний Джейсон Момоа признан самым красивым мужчиной планеты

Актер возглавил рейтинг развлекательного портала TC Candler

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27
Джейсон Момома
Джейсон Момома
Фото: Getty Images

 Голливудский актер и секс-символ Джейсон Момоа, который недавно раскрыл семейный секрет, признан самым сексуальным мужчиной планеты. Ежегодный рейтинг  сотни самых красивых мужчин планеты составил развлекательный портал TC Candler.

По результатам пользовательского голосования, в тройке лидеров кроме Момоа оказались Чон Джонгук (BTS) и Идрис Эльба. Отметим, что рейтинг от TC Candler выделяется среди всех остальных, потому что его создатели в первую очередь хотят расширять кругозор пользователей. В списках самых красивых людей появляются звезды из разных стран, разного возраста, национальности и расы. 

Девятым в сотне самых привлекательных мужчин в этом рейтинге стал звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклс. Также в рейтинг попали: Генри Кавилл занял 36-е место, Джейми Дорнан – 50-е, Майкл Фассбендер – 54-е, а Крис Эванс – 94-е. 

Напомним, недавно Джейсон Момоа снялся в новой брутальной съемке для журнала Men's Journal. Вскоре Джейсона можно будет лицезреть в новом супергеройском экшене "Аквамен".

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Источник: Сегодня
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