Звезда комедии "Красотка на всю голову" Эми Шумер призналась, что больше не сможет забеременеть

Знаменитость призналась, что процедура ЭКО была для нее очень тяжелой

39-летняя стендап-комедиантка и актриса Эми Шумер поделилась подробностями своих семейных планов. Актриса призналась, что может больше никогда не стать матерью.

Сейчас Эми Шумер и ее супруг Крис Фишер воспитывают сына. Актриса мечтала родить малышу брата, но теперь, вероятно, это не осуществится.

В начале этого года Эми Шумер проходила процедуру ЭКО в надежде забеременеть еще раз. Однако после нее живот актрисы был в ужасном состоянии – Эми Шумер даже показала жуткие последствия процедуры.

Эми Шумер Фото: Getty Images

В эксклюзивном интервью изданию People Эми Шумер призналась, что больше не планирует повторять процедуру. Вместо ожидаемого результата, актриса получила лишь неприятный опыт.

"Мы сделали ЭКО и это было очень тяжело для меня. Не уверена, что когда-нибудь снова смогу это повторить. Я решила, что больше не могу забеременеть. Мы думали о суррогатной матери. Но мы пока воздержимся", – рассказала актриса.

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Напомним, что Эми Шумер и ее муж Крис Фишер впервые стали родителями в мае прошлого года.

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