Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда комедии "Красотка на всю голову" Эми Шумер призналась, что больше не сможет забеременеть

Сегодня, 16:07

Знаменитость призналась, что процедура ЭКО была для нее очень тяжелой

39-летняя стендап-комедиантка и актриса Эми Шумер поделилась подробностями своих семейных планов. Актриса призналась, что может больше никогда не стать матерью.

Сейчас Эми Шумер и ее супруг Крис Фишер воспитывают сына. Актриса мечтала родить малышу брата, но теперь, вероятно, это не осуществится.

В начале этого года Эми Шумер проходила процедуру ЭКО в надежде забеременеть еще раз. Однако после нее живот актрисы был в ужасном состоянии – Эми Шумер даже показала жуткие последствия процедуры.

Эми Шумер
Эми Шумер
Фото: Getty Images

В эксклюзивном интервью изданию People Эми Шумер призналась, что больше не планирует повторять процедуру. Вместо ожидаемого результата, актриса получила лишь неприятный опыт.

"Мы сделали ЭКО и это было очень тяжело для меня. Не уверена, что когда-нибудь снова смогу это повторить. Я решила, что больше не могу забеременеть. Мы думали о суррогатной матери. Но мы пока воздержимся", – рассказала актриса.

Смотрите в сюжете, как сестра Мэрайи Кэри подает в суд на их мать:

Напомним, что Эми Шумер и ее муж Крис Фишер впервые стали родителями в мае прошлого года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Знаменитый американский певец Джон Ледженд в третий раз станет отцом Жена Владимира Преснякова впервые показала округлившийся живот: пара ждет второго ребенка Британский певец Эд Ширан впервые станет отцом - СМИ
актриса материнство Эми Шумер
Реклама

Новости партнеров

Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Астрологи назвали топ-3 худших мужей по знаку Зодиака
Астрологи назвали топ-3 худших мужей по знаку Зодиака
Помимо окрошки: топ-3 простых рецепта холодных супов
Помимо окрошки: топ-3 простых рецепта холодных супов
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва

Популярные статьи

Сегодня, 15:27Food

Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

Сегодня, 12:14Food

Медовый Спас-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Сегодня, 10:50Events

Успенский пост: эксклюзивные открытки, эффектные картинки и поздравления

Сегодня, 10:37Шоу-бизнес

Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной дорогой автомобиль

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 14 августа: Стрельцам нужно быть активнее, а Козерогам – внимательнее с деньгами

Сегодня, 04:50Events

С Медовым Спасом: вкусные поздравления, яркие открытки и прикольные картинки

Вчера, 14:12Психология

Психологи пояснили, в чем особенность левшей

Вчера, 11:55Food

Маковый Спас-2020: лучшие рецепты праздничной выпечки

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 10:05Events

День левши-2020: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Вчера, 05:55Fun

Мужчина нашел древний клад с помощью обычного металлоискателя: фото

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник

12 августаШоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в США

12 августаFood

Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

12 августаШоу-бизнес

Несмотря на пандемию: где и за сколько отдыхают украинские звезды этим летом

11 августаFood

Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму

Новости партнеров

Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Не узнать: Кончита Вурст удивила новым образом (фото)
Не узнать: Кончита Вурст удивила новым образом (фото)
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
"Многие ждали историю любви": Даша из "Холостяка" ответила в Сети
"Многие ждали историю любви": Даша из "Холостяка" ответила в Сети
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять