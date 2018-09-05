39-летняя Кортни Кардашьян вернулась к бойфренду-изменнику

Пара воссоединилась через месяц после скандала

Кортни Кардашьян и Юнес Бенджима. Фото: instagram.com/kourtneykardash

Не так давно старшая сестра Ким – Кортни Кардашьян рассталась со своим 25-летним бойфрендом Юнесом Бенджимой. Сообщалось, что парень изменял телезвезде – именно это и стало причиной их расставания.

Однако, как сообщает People, почти через месяц после скандала пара воссоединились. На днях пара была замечена на совместном обеде в ресторане Bui sushi в Малибу. Позже влюбленных заметили едущими вдоль Тихоокеанского побережья, пока они не нашли место для парковки, откуда открывался вид на закат. Парочка наблюдала за заходом солнца из машины, после чего отправились домой к Кортни.

Корни и Юнес Фото: instagram.com/kourtneykardash

В начале августа, источник сообщил People, что "отношения Кортни и Юнеса не закончилось хорошо" – не говоря уже о том, что сеть буквально "взорвали" фото, где Юнес обнимается с незнакомкой в Мексике. Бенджама тогда утверждал, что они с девушкой "просто друзья".

Напомним, Кортни Кардашьян показала откровенное фото в купальнике.

Пока сестра налаживает личную жизнь, Ким не перестает совершенствовать свои навыки в макияже. Кардашьян отправилась в морг, чтобы научиться делать макияж покойникам.