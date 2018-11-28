40 дней по Марине Поплавской: в "Дизель Студио" почтили память артистки

Сообщение появилось на официальной странице коллектива в сети

Марина Поплавская. Фото: facebook.com/dizelstudio

Уже сорок дней, как нет с нами известной украинской актрисы из студии "Дизель шоу" Марины Поплавской, которая трагически погибла в страшном ДТП более месяца назад.

На официальной странице "Дизель Студио" на Facebook появилось трогательное сообщение в память о Марине: "Сегодня 40 дней как нет с нами Марины Поплавской. Православные верят, что на сороковый день Душа покидает Землю – но мы знаем, теперь ты – наш Ангел. И чувствуем #МаринаСнами...Королева юмора, Мудрый, Добрый, Глубокий и Талантливый Человек – тебя, как и прежде, любят миллионы. Тебя не перестанем любить мы, родные и близкие, друзья. Низкий поклон и гори твоя Звезда!".

"Так горько! Лети легко и знай, ты Ангел, не перестанешь быть здесь с нами, Марина! Ты живёшь в сердцах и на экране!! Царствие небесное!!!", "Пока мы помним, душа человека рядом, а помнить будем...(телевидение и Маринины великолепные номера не дадут забыть)", "Память всё помнит и не забывает. Дорогих и любимых людей. Звезда не может умереть. Она становится улыбкой и растворяется в танце жизни", "Царство Небесне Марині. Нехай покоїться з миром", – пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, Яна Глущенко из "Дизель шоу" обратилась к мужу.