40-летний Джейсон Момоа стал "Человеком года": подробности

Для актера это стало приятной неожиданостью

Джейсон Момоа в телесной куртке из замши

Голливудский красавчик Джейсон Момоа, сыгравший в "Аквамене" и сериале "Игра престолов", стал "Человеком года" по версии австралийского издания GQ. Об этом 40-летний Джейсон Мамоа рассказал поклонникам в своем микроблоге.

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Актер не упустил возможности пошутить по этому поводу, но и не скрывал, что быть "Человеком года" для него большая честь, за что и поблагодарил представителей мужского журнала GQ.

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"Никогда за миллион лет я бы не подумал, что стану "Человеком 2019 года" по версии GQ. Я действительно рад тому, что мне удалось обойти всех этих Хемсвортов, потому что... вы знаете... я в конце концов заслуживаю этого", – посмеялся Джейсон Момоа.

Джейсон Момоа Фото: instagram.com/gqaustralia

По словам представителей журнала GQ, победителя определили, учитывая достижения в его работе. Джейсон Мамоа имеет бешеную популярность благодаря успешным проектам. Кроме этого, он публично становится на защиту мировой экологии и призывает всех людей бороться с пластиком, сортируя тары и отдавая их на переработку.

Напомним, ранее Джейсон Момоа был признан самым сексуальным мужчиной планеты. Ежегодный рейтинг сотни самых красивых мужчин планеты составил развлекательный портал TC Candler.

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