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41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

Поклонники олимпийской чемпионки пришли в восторг от чувственной фотографии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
Лилия Подкопаева Фото: instagram.com/podkopayeva_official
Лилия Подкопаева
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

41-летняя украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая в сентябре родила доченьку, опубликовала в Instagram фотографию своего новорожденного ребенка. На снимке малышку держит на руках отец, Игорь Дубинский.

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"Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что ни помещаешься в сердце", – подписала снимок молодая мама.

Смотрите эксклюзивное интервью с Лилией Подкопаевой:

Поклонники Лили Подкопаевой пришли в восторг от чувственной фотографии и засыпали спортсменку увлекательными комментариями. "Очень милые", "Умиление", "Вы – супер!", "Такое нежное фото", "Счастливая фотография", "Маленький ангел с большой миссией", – комментируют фотографию поклонники и подписчики звезды в Instagram.

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Ранее мы также писали, что Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем. Своего мужа олимпийская чемпионка показывает очень редко, потому снимок пары вызвал особый интерес в сети.

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Источник: Сегодня
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