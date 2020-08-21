41-летняя Рэйчел МакАдамс впервые показала округлившийся живот: актриса ждет второго ребенка
Актриса пока не комментирует вторую беременность
Недавно стало известно, что 41-летняя актриса Рэйчел МакАдамс ждет второго ребенка. Папарацци застали ее на прогулке в Лос-Анджелесе, после чего СМИ сообщили о второй беременности звезды. Теперь догадкам нашлось подтверждение – актриса с заметно округлившимся животом снова попала в объективы папарацци.
На фото, которые уже разлетелись по Сети, Рэйчел запечатлена в длинном платье и несколькими сумками в руках. Актриса, вероятно, возвращалась из супермаркета.
На другом снимке МакАдамс позирует в белой футболке, где ее животик видно еще четче.
Известно, что своего первенца – сына, имя которого МакАдамс не называет до сих пор, Рэйчел родила в 2018 году от своего бойфренда, продюсера и сценариста фильмов "Дорогой Джон" и "Финансовый монстр" Джейми Линдена. Пара начала встречаться в 2016 году.
Рэйчел МакАдамс не любит делиться подробностями личной жизни, ее нет ни в одной социальной сети, а свою вторую беременность она тоже пока никак не прокомментировала официально.
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Напомним, певица Alyosha родила третьего ребенка. Мы также сообщали, что жена Владимира Преснякова впервые показала округлившийся живот.
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