41-летняя Рэйчел МакАдамс впервые показала округлившийся живот: актриса ждет второго ребенка

Актриса пока не комментирует вторую беременность

Недавно стало известно, что 41-летняя актриса Рэйчел МакАдамс ждет второго ребенка. Папарацци застали ее на прогулке в Лос-Анджелесе, после чего СМИ сообщили о второй беременности звезды. Теперь догадкам нашлось подтверждение – актриса с заметно округлившимся животом снова попала в объективы папарацци.

На фото, которые уже разлетелись по Сети, Рэйчел запечатлена в длинном платье и несколькими сумками в руках. Актриса, вероятно, возвращалась из супермаркета.

Скриншот: Twitter

На другом снимке МакАдамс позирует в белой футболке, где ее животик видно еще четче.

Скриншот: Twitter

Известно, что своего первенца – сына, имя которого МакАдамс не называет до сих пор, Рэйчел родила в 2018 году от своего бойфренда, продюсера и сценариста фильмов "Дорогой Джон" и "Финансовый монстр" Джейми Линдена. Пара начала встречаться в 2016 году.

Рэйчел МакАдамс не любит делиться подробностями личной жизни, ее нет ни в одной социальной сети, а свою вторую беременность она тоже пока никак не прокомментировала официально.

Смотрите фильм с Рэйчел МакАдамс на OLL.TV.

Напомним, певица Alyosha родила третьего ребенка. Мы также сообщали, что жена Владимира Преснякова впервые показала округлившийся живот.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться