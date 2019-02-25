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43-летня Шарлиз Терон ошеломила сменой имиджа и роскошным платьем на красной дорожке "Оскара"

Голливудская актриса больше не блондинка!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 02:21
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

Американская киноакадемия официально открыла красную дорожку церемонии "Оскара 2019". Об официальном открытии торжественной красной дорожки киноакадемия сообщила в своем микроблоге Instagram.

Известная актриса Шарлиз Терон появилась на красной дорожке "Оскара" и прсто шокировала своим внешним видом. Звезда кардинально сменила цвет волос. Шарлиз пришла не с привычными светлыми локонами. Актриса стала шатенкой!

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

Более того, Терон привлекла внимание СМИ не только своей прической, но и платьем. Звезда появилась в платье нежно-голубого цвета с открытой спиной. Дополнила образ жемчужными украшениями и обувью на высоком каблуке. Выглядела она просто непревзойденно.

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

Напомним, голливудская актриса Эмилия Кларк одна из первых прибыла на мероприятие в весьма эффектном платье Balmain. Это роскошное сверкающее платье лавандового цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды и напоминал стиль "Золотого Голливуда". Она также пришла с темным цветом волос.

Стоит отметить, что съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре" сейчас а красной дорожке. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий следят за тем, что происходит на "Оскаре 2019".

Кроме того, сайт "Сегодня" ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Также напомним, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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Источник: Сегодня
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