43-летняя Мила Йовович показала свою семью на милых снимках

Младшей дочери актрисы исполнилось 4 года

Мила Йовович с семьей Фото: instagram.com/millajovovich

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая показывает фото своей семьи в своем микроблоге, недавно отпраздновала день рождения своей младшей дочери Дашель Иден. Девочке исполнилось 4 года. Естественно, Йовович поделилась семейным снимком в Instagram.

Мила Йовович с семьей Фото: instagram.com/millajovovich

"С днем рождения мою милую, любящую, энергичную, красивую, маленький цветочек Дашель Иден! Это такая радость – видеть и участвовать в том, каким невероятным умным и сообразительным маленьким человеком ты стала за этот год", – написала актриса.

Мила также добавила серию фотографий с самого праздника.

Напомним, ранее Мила Йовович опубликовала в Instagram серию рождественских снимков, где показала, как празднует Рождество вместе с детьми – Эвой и Дашиэл. Ранее актриса показывала снимки младшей дочери. Поклонники отметили, что девочка очень похожа на мать.

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