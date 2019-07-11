43-летняя Наталья Могилевская показала, как занимается балетом

Певица решила заняться классическим балетом

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

43-летняя украинская певица Наталья Могилевская известна своей любовью к танцам. Артистка даже одержала победу в шоу "Танці з зірками" в паре с Игорем Кузьменко. А теперь Наталья Могилевская решила заняться классическим балетом. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Смотрите эксклюзивное интервью с Натальей Могилевской:

По словам певицы, она чувствует огромную силу, пребывая на паркете. Могилевская призналась, что балет открыл для нее новый мир. К тому же она неоднократно слышала, что профессиональная хореография невозможна без сильной базы – балета. Артистка решила сама узнать, как это работает, и признается, что новое хобби ей по душе.

"Как же я люблю танцевать! Каждый раз, кружась над паркетом, я чувствую в себе огромную силу. Впервые решила заняться классическим балетом. Это очень интересно и я открываю для себя новый мир. Как тянуть носочек, делать ровную спинку – очень забавно. Говорят, без этой классической основы не может быть другой хореографии. Решила проверить, что это даёт на самом деле. Такие занятия принесут пользу каждому из нас!", – пишет Могилевская.

Наталья Могилевская занимается балетом Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отметим, ранее Наталья Могилевская опубликовала пикантное видео в соцсети. Поклонники певицы были шокированы откровенным роликом, несвойственным ей. А немного позже Наталья Могилевская прокомментировала сложившуюся ситуацию.

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