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43-летняя Шарлиз Терон показала себя в подростковом возрасте

В юности актриса подрабатывала моделью и участвовала в конкурсах

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 10:53
Шарлиз Терон Фото: instagram.com/charlizeafrica
Шарлиз Терон
Фото: instagram.com/charlizeafrica

Знаменитая 43-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон в юности занималась отнюдь не актерским мастерством. Девушка активно участвовала в конкурсах моделей и даже подписала контракт с модельным агентством.

На своей странице в Instagram Шарлиз разместила архивное фото, на котором ей 16 лет. Фото из каталога датируется 1991 годом. А в описании к снимку Терон написала, что это фото было сделано как раз для первого конкурса моделей, в котором она когда-то принимала участие.

Шарлиз Терон Фото: instagram.com/charlizeafrica

В возрасте 16 лет, по совету и настоянию матери, Шарлиз приняла участие в конкурсе моделей и стала победительницей. Позднее она приняла участие в международном конкурсе моделей в городе Позитано, а после победы и в нем заключила годовой контракт с модельным агентством в Милане. В течение этого года Шарлиз объездила всю Европу, после чего отправилась в Нью-Йорк, где и решила окончательно обосноваться.

В последнее время Шарлиз Терон приписывают роман с Брэдом Питтом. Эта новость ошеломила многих поклонников актеров, хотя сами они не подтверждают свои романтические отношения. Источники из окружения Терон и Питта раскрывают новые подробности их романа. Так, бывший телохранитель Брэда Питта рассказал подробности отношений актера с Шарлиз Терон.

Смотрите видео о служебных романах знаменитостей: 

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актриса Шарлиз Терон
Источник: Сегодня
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