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43-летняя звезда "Голоса 2019" умерла от рака

Наташа Стюарт боролась с онкологией груди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Наташа Стюарт
Наташа Стюарт
Фото: Instagram

Участница австралийского вокального телешоу "Голос" Наташа Стюарт скоропостижно скончалась от тяжелого недуга – рака. Женщине было 43 года.

Недавно также умерла мать Селин Дион. Подробности в сюжете:

Как сообщает The Sun, певица скончалась в сиднейской больнице Святого Винсента. У Наташи диагностировали рак груди, после чего она перенесла несколько курсов химиотерапии.

"Очень печально рассказывать о том, что Наташа Стюарт скончалась... Многие из нас приходили проститься с Таш в последние несколько дней, она принимала нас с милостью и теплом, которые всегда у нее были. Мы говорили о всех замечательных концертах, которые отыграли вместе. Потом мы спели для нее в последний раз... Мы скучаем по тебе и любим тебя, Таш, покойся с миром", — написал на своей странице в Instagram певец Дэвид Кэмпбелл.

Отметим, что Наташа принимала участие в вокальном проекте в 2019 году, после чего получила немалую популярность.

Напомним, что недавно в Минске умер известный белорусский музыкант, гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко.

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