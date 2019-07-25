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44-летняя известная певица беременна первенцем: фото

Австралийка Натали Имбрулья ждет ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Натали Имбрулья
Натали Имбрулья
Фото: Getty Images

Австралийская певица Натали Имбрулья обрадовала своих фанатов неожиданной новостью – в свои 44 года артистка беременна первенцем. К слову, также на пополнение в семье ждет актриса Энн Хэтэуэй.

Беременность 52-летней Николь Кидман оказалась фейком. Все детали в видео: 

Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с округлившимся животиком. Ко всему, знаменитость откровенно призналась, что прибегла к процедуре искусственного оплодотворения. 

Натали Имбрулья
Натали Имбрулья
Фото: instagram.com/natalie_imbruglia

"У меня есть для вас важное объявление. Нет, я не проглотила арбуз! Этой осенью я жду появления на свет своего первенца. Для тех, кто близко меня знает, не секрет, что я хотела этого много лет, и рада, что это стало возможным с помощью процедуры ЭКО и донора спермы. Я больше ничего публично не буду говорить касательно этой темы. Однако, я очень взволнована этой новой главой в моей жизни: у меня выходит альбом, и я стану мамой", – радостно написала Натали. 

Напомним, что совсем недавно одна из самых ярких актерских семей Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс объявила, что они в третий раз станут родителями. 

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