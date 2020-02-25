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44-летняя Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем: фото результата

Такой певицу вы еще не видели!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:41

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно рассказала о статусе невесты, предстала в неожиданном и весьма игривом образе. 44-летняя исполнительница сделала мелкие кудри и украсила новую прическу красной повязкой с бантом.

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Новые кадры украинская звезда опубликовала на своей странице в Instagram и попросила подписчиков определиться, какое фото из двух вариантов краше. Подписчики в комментариях сошлись во мнении, что Наталья выглядит весьма стильно и даже помолодела в таком необычном образе. Также фанаты придерживаются мнения, что их кумир просто примеряла объемный парик.

Наталья Могилевская c кудрями
Наталья Могилевская c кудрями
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица сменила имидж
Украинская певица сменила имидж
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Для чего певица примеряла на себя образ кучерявой девушки, артистка не уточнила. Скорее всего, Наталья готовиться к новым съемкам.

У Натальи Могилевской появился возлюбленный:

Напомним, ранее Наталья Могилевская заявила, что готова стать мамой. Но пока называть имя своего возлюбленного мужчины знаменитость отказывается. По ее словам, она счастлива на данный момент, а счастье любит тишину.

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