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45-летняя Хайди Клум беременна от молодого возлюбленного – СМИ

Супермодель Хайди Клум ждет пятого ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:21
Хайди Клум
Хайди Клум
Фото: AFP

В декабре 2018 года стало известно, что Хайди Клум выходит замуж за молодого бойфренда – гитариста рок-группы Tokio Hotel Тома Каулица. И пока публика обсуждает время и место предстоящего торжества, которые пара пока не разглашает, в сети появилась новая информация. Немецкие СМИ утверждают, что 45-летняя Хайди Клум беременна от 29-летнего Тома Каулитца.

Дизайнер Вольфганг Йооп в интервью порталу RTL признался, что Том Каулитц лично сообщил ему, что его возлюбленная Хайди Клум беременна.

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Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Фото: instagram.com/heidiklum

"Это будет следующая немецкая топ-модель", – добавил дизайнер.

Отметим, если данная информация подтвердится, то это будет пятый ребенок для супермодели и первый – для ее будущего мужа.

Напомним, бойфренд Хейден Панеттьер обескуражил публику своим заявлением. По его словам, Хейден пребывает на отдыхе с Владимиром Кличко и дочерью.

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