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45-летняя Кейт Бекинсейл показала шикарную фигуру в откровенном платье

Актриса посетила светское мероприятие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:28
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Фото: AFP

45-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл не упускает момент продемонстрировать всем свою точеную фигуру. Актриса выглядит сногсшибательно в откровенных нарядах, которые она выбирает для красных дорожек различных мероприятий.

На этот раз, посетив NAACP Image Awards (американская премия, созданная и вручаемая Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы – ред.), Бекинсейл выбрала полупрозрачное черное платье с глубоким декольте ив высоким вырезом.

Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Фото: AFP

Свой образ звезда "Другого мира" черными босоножками на высоком каблуке.

Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Фото: AFP

Ранее Кейт Бекинсейл прокомментировала роман с 25-летним бойфрендом.

О романе парочки заговорили еще в начале года. Сначала их заметили флиртующими на вечеринке после "Золотого глобуса". Издание Page Six сообщало, афтепати "Золотого глобуса" Кейт и Пит покинули вместе. В начале февраля Кейт и Пита снова заметили вместе. Папарацци подловили влюбленных выходящими с шоу Saturday Night Live, съемки которого проходят в студии в Лос-Анджелесе.

Смотрите видео о служебных романах знаменитостей:

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Источник: Сегодня
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