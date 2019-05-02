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46-летний Джуд Лоу женился во второй раз

Церемония бракосочетания прошла в Лондоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:18
Джуд Лоу и Филлипа Коэн
Джуд Лоу и Филлипа Коэн
Фото: Getty Images

Как сообщает издание The Sun, 46-летний актер женился на своей 32-летней возлюбленной Филлипе Коэн. Скромная церемония прошла в лондонской Ратуше Мэрилебон.

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На церемонию Филлипа надела короткое бежевое платье, лодочки на каблуке и шляпку с вуалью. В руках невеста несла небольшой букет. Актер был одет в вельветовый пиджак, брюки и фетровую шляпу в тон наряду. Пара вышла из ратуши с обручальными кольцами на безымянных пальцах.

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Отметим, что это второй брак для Джуда. Ранее он был женат на актрисе Сэди Фрост, с которой у него трое детей: 22-летний сын Рафферти, 18-летняя дочь Ирис и 16-летний сын Руди.

Пара распалась в 2003 году. Позже Лоу обручился со своей коллегой Сиеной Миллер в 2004 году, но в ноябре 2006 года они расторгли помолвку. У Лоу есть еще двое детей от прошлых отношений: 9-летняя дочь София, которая родилась в отношениях с моделью Самантой Берк и 4-летняя дочь Ада от певицы Кэтрин Хардинг.

Джуд Лоу и Филлипа Коэн
Джуд Лоу и Филлипа Коэн
Фото: Getty Images

Что касается Филлипы, то она не имеет отношения к миру кино и шоу-бизнеса. В свои 32 года она – доктор психологии. Активно занимается проблемами экологии, является создателем организации Stride, занимающейся мотивацией персонала и изучением поведения сотрудников.

О том, что Джуд Лоу собрался жениться во второй раз стало известно в феврале этого года.

Ранее папарацци запечатлели полуобнаженного Джуда Лоу на съемках фильма.

Смотрите видео о служебных романах знаменитостей:

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