46-летняя Лера Кудрявцева готовится стать мамой

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров женаты уже пять лет

Лера Кудрявцева. Фото: Instagram

Не так давно в СМИ появились слухи о том, что 46-летняя Лера Кудрявцева беременна от своего 30-летнего мужа Игоря Макарова. На днях Андрей Малахов, который в прошлом году впервые стал отцом, раскрыл правду об интересном положении коллеги.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров женаты уже пять лет. В своей колонке для журнала "Стархит" Андрей Малахов написал: "Лера собирается снова стать матерью. А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 26-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом. Вот и в последние "вольные" дни перед приближающимся отцовством она решила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира в Копенгаген, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждет солнце, вино и наверняка прекрасные, романтичные ночи".

Через месяц, 8 июня, Лера станет ведущей "Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация". В позапрошлом году своим интересным положением интриговала зрителей церемонии Ксения Собчак, меняя наряды, скрывающие живот.

Напомним, Джамала рассказала, как совмещала съемки с первыми днями материнства.

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