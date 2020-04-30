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46-летняя Наташа Королева удивила "горячими танцами" под украинскую песню: видео

В ролике артистка предстала в леопардовом топе и черной кожаной юбке с разрезом спереди

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:58

46-летняя российская певица Наташа Королева, которая написала письмо Владимиру Зеленскому с просьбой пустить ее в Украину, в своем аккаунте в Tik Tok опубликовала ролик, в котором танцует под свою украиноязычную песню "Давай гуляй". В ролике артистка предстала в леопардовом топе и черной кожаной юбке с разрезом спереди.

Наталья Королева
Наталья Королева
Фото: instagram.com/koroleva__star

"Друзья, запускаю #челлендж #давайгуляй! Хоть время сейчас не для прогулок, но дома стряхнуть лишние килограммы самое время!" – подписала забавный видеоролик исполнительница, которая живет и работает в России.

@koroleva__star

Друзья запускаю ##челендж##давайгуляй !!! Хоть время сейчас не для прогулок , но дома стряхнуть лишние кг самое время!!!

♬ Давай Гуляй – Наташа Королева

За короткое время танцевальное видео оценили почти четыре тысячи пользователей Сети, больше 100 юзеров оставили свои комментарии. "Класс, Наталья, так держать", "Спасибо за веселую украинскую песню", "Подняли мне настроение", "Молодец, горячий танец", – пишут поклонники 46-летней Наташи Королевой.

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Напомним, СБУ запретила въезд в страну Наташе Королевой на пять лет. Сама певица достаточно бурно отреагировала на это и пообещала бороться за право въезда в страну.

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Источник: Сегодня
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