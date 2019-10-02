46-летняя Олеся Жураковская призналась, почему не выходит замуж

Актриса рассказала о личной жизни

Популярная украинская актриса, 46-летняя Олеся Жураковская, которая призналась, что стала жертвой домашнего насилия, рассказала о личной жизни. В частности, артистка ответила на вопрос, почему до сих пор не замужем, а также заговорила об усыновлении.

"Может еще просто не встретила человека, с которым мне бы хотелось постоянно быть рядом", – отмечает Жураковская.

На вопрос журналиста, разрушались ли отношения из-за того, что Олеся отказывалась выйти замуж, актриса ответила: "Да, к сожалению".

Олеся Жураковская Фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

В ходе интервью также была затронута тема усыновления. Олеся Жураковская призналась, что постоянно об этом думает, однако публично обсуждать этот вопрос не хочет.

"Это очень интимное, не хочется об этом так говорить. Ну я всегда об этом думаю", – говорит актриса.

О становлении Олеси Жураковской как актрисы, преградах на пути, домашнем насилии и страшных жизненных потерях узнайте в интервью "Зіркового шляху".

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