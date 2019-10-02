Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

46-летняя Олеся Жураковская призналась, почему не выходит замуж

Актриса рассказала о личной жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:52

Популярная украинская актриса, 46-летняя Олеся Жураковская, которая призналась, что стала жертвой домашнего насилия, рассказала о личной жизни. В частности, артистка ответила на вопрос, почему до сих пор не замужем, а также заговорила об усыновлении.

"Может еще просто не встретила человека, с которым мне бы хотелось постоянно быть рядом", – отмечает Жураковская.

На вопрос журналиста, разрушались ли отношения из-за того, что Олеся отказывалась выйти замуж, актриса ответила: "Да, к сожалению".

Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

В ходе интервью также была затронута тема усыновления. Олеся Жураковская призналась, что постоянно об этом думает, однако публично обсуждать этот вопрос не хочет.

"Это очень интимное, не хочется об этом так говорить. Ну я всегда об этом думаю", – говорит актриса.

О становлении Олеси Жураковской как актрисы, преградах на пути, домашнем насилии и страшных жизненных потерях узнайте в интервью "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что известная украинская актриса Ольга Сумская шокировала поклонников признанием. Выяснилось, что они с мужем Виталием Борисюком друг другу изменяли.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Актриса Анна Сагайдачная впервые стала мамой "Я - актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками" Ольга Сумская рассказала о сложных отношениях с сестрой-актрисой
актриса Олеся Жураковская
Реклама

Новости партнеров

"Навіщо? Про що жити?": слова Заворотнюк приголомшили багатьох
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
Какая суточная норма кофе? Стоит ли волноваться кофеманам
Какая суточная норма кофе? Стоит ли волноваться кофеманам
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут

Популярные статьи

Сегодня, 09:42Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Сегодня, 05:00Психология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Сегодня, 04:58Fun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

Вчера, 13:36Fun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:11Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

Вчера, 11:44Fun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

Вчера, 09:14Fun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

Вчера, 08:48Шоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

Вчера, 05:53Fun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

30 сентябряШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

30 сентябряFun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 сентябряFood

Как правильно варить булгур на плите

30 сентябряШоу-бизнес

Сергей Лазарев впервые показал дочь от суррогатной матери: фото

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

30 сентябряFun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

Новости партнеров

З'явилися лікарняні фото і відео помираючої від раку Заворотнюк
З'явилися лікарняні фото і відео помираючої від раку Заворотнюк
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Лодочки из картошки в мундире
Лодочки из картошки в мундире
3 секрета идеальных отбивных
3 секрета идеальных отбивных
Обзор Nokia 6: HMD наконец смогла?
Обзор Nokia 6: HMD наконец смогла?