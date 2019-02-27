46-летняя Ванесса Паради выпустила трогательный клип на песню про Киев

Певица и модель неоднократно бывала в Киеве

Ванесса Паради выпустила клип про Киев Фото: YouTube

Популярная французская певица, актриса и модель Ванесса Паради, которая недавно написала песню о Киеве, уже представила клип на эту композицию.

Героиня ролика проводит в сказочном лесу, в котором, идет снег и дождь, а также деревья теряют листья. Также героиня вспоминает поцелуи и встречи в Киеве. На финальных кадрах видно, как она выбирается из чащи и смотрит на панораму города, центральным элементом которой является колокольня Киево-Печерской Лавры.

Стоит отметить, что Ванесса Паради не один раз посещала Киев с концертами. Отметим, что недавно Ванесса Паради выпустила новый клип, где снялась в романтическом образе.

Напомним, летом 2018 года французская актриса и модель Ванесса Паради вышла замуж за режиссера и сценариста Самюэля Беншетри, к свадьбе с которым она готовилась долгие месяцы.

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