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46-летнюю Кейт Бекинсейл раскритиковали за роман с молодым парнем: ответ актрисы

Сегодня, 10:21

Звезда встречается с ровесником своей дочери

После брака с 47-летним режиссером Леном Уайзманом, длившимся 15 лет, голливудская звезда Кейт Бекинсейл встречалась с 26-летним комиком Питером Дэвидсоном, а сейчас закрутила роман с 23-летним музыкантом Гуди Грейсом. В Сети актриса столкнулась с волной хейта и непонимания, но быстро нашла, что ответить недоброжелателям.

Напомним, что ранее Кейт Бекинсейл показала, как поднимает 68-килограммовое колесо.

Так, недавно в социальных сетях появилось много совместных фотографий Кейт Бекинсейл и Гуди Грейса. Под одним из постов в Instagram актрисы на нее посыпалась критика из-за романов с молодыми парнями.

INSTAGRAM

Пользователи отмечают, что все возлюбленные Бекинсейл годятся ей в сыновья. Звезда не сдержала своего возмущения и остро ответила хейтерам.

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"Почему вы встречаетесь с парнями, которые могли бы быть вашими детьми?" – написал один из пользователей. "Все мои отношения были только для того, чтобы раздражать вас", – дерзко ответила Кейт Бекинсейл.

Скриншот instagram.com/katebeckinsale/

Отметим, что у актрисы Кейт Бекинсейл есть 21-летняя дочь Лили Мо Шин. Девушка с пониманием относится к новым отношениям звездной мамы. "Ее привлекают молодые и творческие ребята, это ее тип. Ей нравится проводить время с ними, ведь она любит быть в курсе последних трендов", – говорит дочь актрисы в интервью.

Недавно сообщалось, что экс-возлюбленную Кары Делевинь засняли держащейся за руку с новым бойфрендом.

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