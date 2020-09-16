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47-летний Джуд Лоу подтвердил, что стал отцом в шестой раз

Сегодня, 14:11

Актер не стал рассекречивать пол и имя ребенка

Знаменитый британский актер Джуд Лоу подтвердил тот факт, что он стал отцом в шестой раз. Об отцовстве артист рассказал ведущему Джимми Фэллону, в эфире его вечернего шоу, сообщает Fox News.

Во время общения с ведущим, актер увлеченно рассказывал о своем новом хобби – садоводстве. Во время карантина Джуд занялся садом, но актер также подметил, что у него добавилось забот, ведь у них с супругой Филиппой Коэн недавно родился ребенок.

Актер Джуд Лоу
Актер Джуд Лоу
Фото: Getty Images

"Я влюбился в свой сад. Я понял, как мне повезло, что у меня он есть. У нас была самая прекрасная весна, это было как единственное благословение среди этого безумия. Я стал одержим своей глицинией (род древовидных вьющихся растений – прим.ред). Наблюдал, как она растет. Я буквально одержим этим больше всего, чем чем-либо еще в моей жизни на данный момент. О, и вдобавок ко всему у меня появился ребенок, вот так вот!" – улыбается Джуд.

В ответ Джимми Фэллон поздравил актера с прибавлением в семействе.

Отметим, что о рождении шестого ребенка у Джуда западные СМИ сообщили еще в августе этого года. Кроме новорожденного малыша у Джуда Лоу есть пятеро детей. Дизайнер Сэди Фрост, на которой он был женат с 1997 по 2003 годы, родила актеру двоих сыновей и одну дочь. Саманта Берк также родила Лоу дочку, как и Кэтрин Хардинг.

Напомним, о том, что Джуд Лоу станет отцом в шестой раз, стало известно в марте этого года.

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