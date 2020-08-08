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47-летний Джуд Лоу в шестой раз стал отцом – СМИ

Сегодня, 12:25

Для супруги актера Филлипы Коэн этот ребенок первый

47-летний британский актер Джуд Лоу в шестой раз стал отцом. Еще весной папарацци запечатлели звезду "Нового папы" и его супругу Филлипу Коэн на прогулке в Лондоне, когда у возлюбленной Лоу был виден округлый живот. Теперь же, по информации западных СМИ, 33-летнюю Филлипу заметили без всяких признаков беременности.

Издание The Daily Mail опубликовало фото, на которых звездная пара прогуливается по лондонским улицам в масках. При этом, никакого большого живота у жены Джуда Лоу уже нет. Из этого следует вывод, что Коэн уже родила.

Официально новость о рождении малыша актер пока не комментирует. Неизвестны также пол, имя и дата рождения ребенка.

Джуд Лоу и Филлипа Коэн. Июль 2020
Джуд Лоу и Филлипа Коэн. Июль 2020
Фото: Getty Images

Отметим, что у Джуда Лоу есть пятеро детей. Дизайнерка Сэди Фрост, на которой он был женат с 1997 по 2003 годы, родила актеру двоих сыновей и одну дочь. Саманта Берк также родила Лоу дочку, как и Кэтрин Хардинг.

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С Филлипой Коэн актер начал встречаться в 2015 году. В 2019 году они обменялись клятвами в здании мэрии The Old Marylebone Town Hall в Вестминстере.

Накануне сообщалось, что американская певица Сиара стала мамой в третий раз.

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