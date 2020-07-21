47-летняя Хайди Клум в белоснежном бикини раскрыла в себе художницу

Модель показала свои новые картины

Знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум, которая ранее позировала обнаженной, занялась творчеством на карантине. Знаменитость опубликовала фотографию, на которой она стоит в белом бикини, развернувшись лицом к чистому мольберту. Фотографией Хайди Клум поделилась в своем Instagram.

За спиной Хайди находился стол с настоящим творческим беспорядком – кистями, баночками и принадлежностями для рисования. В кадр также попала уже готовая работа – цветочные деревья на фоне неба.

Хайди Клум занялась рисованием Фото: instagram.com/heidiklum

"Что дальше?" – подписала фотографию Хайди Клум.

Модель также опубликовала несколько роликов, на которых запечатлела процесс своего творчества. В одном из них Хайди Клум показала, как создавала ту самую картину с фотографии. Видео собрало почти миллион просмотров.

Напомним, что еще в марте Хайди Клум и Тому Каулитцу пришлось не контактировать друг с другом, так как они ожидали результаты теста на COVID-19.

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