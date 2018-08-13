Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

47-летняя Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой

Ведущая родила дочь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Сегодня, 13 августа, 47-летняя российская ведущая Лера Кудрявцева родила дочь. Отцом ребенка является 30-летний муж знаменитости – хоккеист, Игорь Макаров. Отметим, что у Леры есть сын – 28-летний Жан, которого она родила в браке с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком.

Радостной новостью Лера поделилась у себя в Instagram, опубликовав трогательное фото ножки новорожденной дочери. Кудрявцева лаконично подписала фото:  "Доченька".

38626121_240942629942549_8192452484199874560_n
Фото: instagram.com/leratv

"Поздравляю от всего сердца!", "Поздравляю! Счастья, здоровья, благополучия!", "Какое счастье! Лера, поздравляю Вас! Пусть доченька расчет здоровенькая и счастливая и радует маму с папой!", "Как же я рада за вас! Пусть растет здоровой, красивой и счастливой девочкой, на радость своим родителям", – написали поклонники Леры в комментариях.

Свою беременность Лера старалась не афишировать. О том, что ведущая ждет пополнение в семействе стали писать российские СМИ еще в мае.

Ранее мы писали о том, что ведущая не захотела рожать в  России.

Напомним, знаменитая модель, 27-летняя Шанель Иман родила первенца. У нее и ее мужа, 25-летнего игрока в американский футбол Стерлинга Шепарда, родилась дочь, которую они назвали Кэли Клэй Шепард. Девочка появилась на свет еще 10 августа, но радостной новостью Шанель решила поделиться со всеми только сейчас.

Еще несколько материалов по теме:
Регина Тодоренко "засветила" беременный животик Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян впервые показали совместную дочь Нину Беременна? Регина Тодоренко устроила зажигательные танцы на радио
дочь ведущая роды Лера Кудрявцева
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров