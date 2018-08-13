47-летняя Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой

Ведущая родила дочь

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Сегодня, 13 августа, 47-летняя российская ведущая Лера Кудрявцева родила дочь. Отцом ребенка является 30-летний муж знаменитости – хоккеист, Игорь Макаров. Отметим, что у Леры есть сын – 28-летний Жан, которого она родила в браке с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком.

Радостной новостью Лера поделилась у себя в Instagram, опубликовав трогательное фото ножки новорожденной дочери. Кудрявцева лаконично подписала фото: "Доченька".

Фото: instagram.com/leratv

"Поздравляю от всего сердца!", "Поздравляю! Счастья, здоровья, благополучия!", "Какое счастье! Лера, поздравляю Вас! Пусть доченька расчет здоровенькая и счастливая и радует маму с папой!", "Как же я рада за вас! Пусть растет здоровой, красивой и счастливой девочкой, на радость своим родителям", – написали поклонники Леры в комментариях.

Свою беременность Лера старалась не афишировать. О том, что ведущая ждет пополнение в семействе стали писать российские СМИ еще в мае.

Ранее мы писали о том, что ведущая не захотела рожать в России.

Напомним, знаменитая модель, 27-летняя Шанель Иман родила первенца. У нее и ее мужа, 25-летнего игрока в американский футбол Стерлинга Шепарда, родилась дочь, которую они назвали Кэли Клэй Шепард. Девочка появилась на свет еще 10 августа, но радостной новостью Шанель решила поделиться со всеми только сейчас.