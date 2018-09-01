48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крейг стали родителями

У супругов родилась девочка

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс. Фото: AFP

У знаменитых британских актеров – "Джеймса Бонда" Дэниела Крейга и его супруги Рэйчел Вайс родилась дочь, передает издание DailyMail. Первыми радостную новость узнали родные и друзья супругов. По их словам, "Дэниел и Рэйчел безумно рады появлению на свет их первого общего ребенка".

О беременности Рэйел стало известно в апреле этого года. "Скоро я покажусь в свете. Мы с Дэниелом невероятно счастливы – у нас родится малыш. Мы с огромным нетерпением ждем встречи с ним. Это просто невероятно", – заявила тогда Рейчел.

Отметим, Дэниел и Рейчел начали встречаться в декабре 2010-го, а поженились в июне 2011-го в Нью-Йорке. У актрисы есть 11-летний сын Генри от режиссера Даррена Аронофски, а у актера – 25-летняя дочь Элла от предыдущего брака с Фионой Лоудон.

Напомним, Рэйчел Вайс стала гостьей кинофестиваля Tribeca, который сейчас проходит в Нью-Йорке. Супруга Дэниела Крейга посетила показа фильма "Неповиновение", котором сыграла одну из главных ролей.

На красной дорожке беременная артистка позировала в коричневом платье в пол от Chloé.