49-летняя Дженнифер Энистон призналась, как пережила тяжелый развод

Все не так хорошо, как писали в СМИ

Дженнифер Энистон. Фото: Getty

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая недавно впервые после развода пришла на вечеринку, призналась в интервью изданию Us Weekly, что ей пришлось обратиться к помощи психотерапевта. Это связано с тяжелым разрывом с Джастином Теру.

В новом выпуске журнала Us Weekly звезда откровенно сказала, что психотерапия "спасла ей жизнь". После трех лет брака с Джастином Теру актрисе пришлось обратиться к специалистам, чтобы прийти в себя и пережить очередной развод. Прежде Энистон убеждала журналистов, что расставание с мужем не разбило ей сердце.

"Никто не знает, насколько чувствительна я или мой партнер. Никто не может утверждать наверняка, что я пережила с эмоциональной точки зрения", – сказал Энистон.

Напомним, экс-супруг Дженнифер Энистон – Джастин Теру, который ранее неохотно говорил о разводе, дал первое интервью после расставания с актрисой The New York Times. Актер откровенно рассказал, почему пара решила разойтись. С тех пор, как звезды расстались, прошло семь месяцев, однако сам Теру решился рассказать обо всем только теперь. Как признался Джастин, он очень осторожно подбирал слова, когда просил развод у жены. Дело в том, что и он, и Дженнифер понимали, что их брак трещит по швам и что спасти его уже не удастся.