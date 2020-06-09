49-летняя Клаудия Шиффер показала эффектные фото своей молодости

Знаменитость опубликовала культовые снимки

Немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер опубликовала в социальной сети серию своих ярких модельных фотографий, которые были сделаны начале 90-х. Именно в те годы Клаудия Шиффер вышла на международную сцену и стала супермоделью. В объективе известного фэшн-фотографа Артура Элгорта Клаудия Шиффер позирует для декабрьского выпуска 1994 года журнала Vogue, а также для рекламной кампании Valentino.

Клаудия Шиффер Фото: instagram.com/claudiaschiffer

Фотографии Клаудия Шиффер опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте.

Фотосессия для модного глянца проходила в Риме и снята по мотивам культового фильма с "Римские каникулы" с Одри Хепберн. На фотографиях Клаудия позирует непринужденно и естественно, что делает их очень похожими на кадры из киноленты.

Клаудия Шиффер для Vogue 1994 год Фото: instagram.com/claudiaschiffer

На снимках Артур Элгорт запечатлел величественную и старинную архитектуру Рима.

"С Днем рождения, Артур Элгорт. Я всегда буду помнить эту волшебную съемку с тобой", – подписала фотографии Клаудия Шиффер.

Клаудия Шиффер Фото: instagram.com/claudiaschiffer

Эффектная фотография с моделью, которая сидит на кабриолете и окружена папарацци и мужчинами, была сделана для рекламной компании Valentino в 1995 году.

За всю свою карьеру Клаудия Шиффер появилась более тысячи раз на обложках популярных журналов. Этот рекорд был даже зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Клаудия Шиффер Фото: instagram.com/claudiaschiffer

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