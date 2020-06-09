Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

49-летняя Клаудия Шиффер показала эффектные фото своей молодости

Сегодня, 13:30

Знаменитость опубликовала культовые снимки

Немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер опубликовала в социальной сети серию своих ярких модельных фотографий, которые были сделаны начале 90-х. Именно в те годы Клаудия Шиффер вышла на международную сцену и стала супермоделью. В объективе известного фэшн-фотографа Артура Элгорта Клаудия Шиффер позирует для декабрьского выпуска 1994 года журнала Vogue, а также для рекламной кампании Valentino.

Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер
Фото: instagram.com/claudiaschiffer

Фотографии Клаудия Шиффер опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте.

Фотосессия для модного глянца проходила в Риме и снята по мотивам культового фильма с "Римские каникулы" с Одри Хепберн. На фотографиях Клаудия позирует непринужденно и естественно, что делает их очень похожими на кадры из киноленты.

Клаудия Шиффер для Vogue 1994 год
Клаудия Шиффер для Vogue 1994 год
Фото: instagram.com/claudiaschiffer

На снимках Артур Элгорт запечатлел величественную и старинную архитектуру Рима.

"С Днем рождения, Артур Элгорт. Я всегда буду помнить эту волшебную съемку с тобой", – подписала фотографии Клаудия Шиффер.

Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер
Фото: instagram.com/claudiaschiffer

Эффектная фотография с моделью, которая сидит на кабриолете и окружена папарацци и мужчинами, была сделана для рекламной компании Valentino в 1995 году.

За всю свою карьеру Клаудия Шиффер появилась более тысячи раз на обложках популярных журналов. Этот рекорд был даже зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер
Фото: instagram.com/claudiaschiffer

Еще одна немецкая супермодель на днях порадовала поклонников – 46-летняя Хайди Клум позировала обнаженной под лучами солнца.

Недавно украинская актриса Ольга Сумская показала архивные фото в купальниках с Писанкой и Роговцевой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Модель Playboy купила футбольный клуб и подарила 21-летней дочери: она тоже модель Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года - какое место заняли Криштиану Роналду и Дуэйн Джонсон Свадьба с миллиардером: Миранда Керр поделилась архивными фото торжества
знаменитости модель архивные фото Клаудиа Шиффер
Реклама

Новости партнеров

Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 11:15Fun

Сбросила 13 кг: женщина раскрыла секрет быстрого домашнего похудения, фото

Сегодня, 08:22Техно

Таинственные радиопослания из космоса озадачили ученых

Вчера, 23:52Шоу-бизнес

Пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы: подробности (видео)

Вчера, 19:16Travel

Достопримечательности Харькова: куда пойти в городе

Вчера, 11:00Food

Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

Вчера, 05:05Fun

8 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

Троица: значение, традиции и приметы праздника

7 июняEvents

Поздравления с Троицей-2020 в СМС и коротких стихах

7 июняEvents

Троица-2020: что можно, а что нельзя делать в праздник

7 июняFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

7 июняEvents

Троица-2020: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником

6 июняEvents

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

6 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

6 июняFun

6 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Макс не ревнует? Победительница
Макс не ревнует? Победительница "Холостяк-10" похвасталась фото
9 зірок, яких з віком перестали впізнавати. Фото
9 зірок, яких з віком перестали впізнавати. Фото
Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
"Інша людина": фото переможниці "Холостяка 10" до пластики
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять