49-летняя Клаудия Шиффер показала эффектные фото своей молодости
Знаменитость опубликовала культовые снимки
Немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер опубликовала в социальной сети серию своих ярких модельных фотографий, которые были сделаны начале 90-х. Именно в те годы Клаудия Шиффер вышла на международную сцену и стала супермоделью. В объективе известного фэшн-фотографа Артура Элгорта Клаудия Шиффер позирует для декабрьского выпуска 1994 года журнала Vogue, а также для рекламной кампании Valentino.
Фотографии Клаудия Шиффер опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте.
Фотосессия для модного глянца проходила в Риме и снята по мотивам культового фильма с "Римские каникулы" с Одри Хепберн. На фотографиях Клаудия позирует непринужденно и естественно, что делает их очень похожими на кадры из киноленты.
На снимках Артур Элгорт запечатлел величественную и старинную архитектуру Рима.
"С Днем рождения, Артур Элгорт. Я всегда буду помнить эту волшебную съемку с тобой", – подписала фотографии Клаудия Шиффер.
Эффектная фотография с моделью, которая сидит на кабриолете и окружена папарацци и мужчинами, была сделана для рекламной компании Valentino в 1995 году.
За всю свою карьеру Клаудия Шиффер появилась более тысячи раз на обложках популярных журналов. Этот рекорд был даже зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
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