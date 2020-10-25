5 фактов о Кэти Перри, которые вы могли не знать

25 октября певица празднует день рождения

25 октября Кэти Перри, которая недавно родила ребенка, празднует свое 36-летие. В честь дня рождения певицы мы собрали самые интересные факты из ее жизни, которые вы могли не знать.

Кэти Перри, чье настоящее имя Кэтрин Хадсон, помимо музыкальной деятельности, также занимается благотворительностью. Она является послом доброй воли ООН. А недавно Кэти Перри и Орландо Блум купили шикарный особняк по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри.

5 малоизвестных фактов о Кэти Перри

1. Кэти Перри 13 раз номинировалась на "Грэмми", но пока еще не получила заветную статуэтку.

Фото: instagram.com/katyperry

2. Кэти Перри стала первым пользователем социальной сети Twitter, у которого число подписчиков превысило 50 миллионов.

Фото: instagram.com/katyperry

3. Песня "I Kissed A Girl", по признанию Кэти, была вдохновлена образом Скарлетт Йоханссон.

4. В юном возрасте Кэти Перри сделала татуировку с надписью "Иисус" на запястье. Так она хотела подчеркнуть свою веру и убеждения.

Фото: Pinterest

5. Родной цвет волос Перри – блонд. Артистка много лет красилась в черный цвет, хотя сейчас вернулась к светлому оттенку.

Фото: instagram.com/katyperry

Ранее мы писали, что Кэти Перри вернулась к работе спустя полтора месяца после рождения дочки.

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