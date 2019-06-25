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5 лет в эфире: как менялась ведущая "Сегодня" Анна Панова

Телеведущая до сих пор просматривает старые выпуски, чтобы провести работу над ошибками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Телеведущая Анна Панова
Телеведущая Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анна Панова уже пять лет является ведущей выпусков новостей "Сегодня", которые выходят в эфире телеканала "Украина". С начала карьеры на телеканале ведущая отработала полторы тысячи новостных выпусков, а также заметно сменила имидж.

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Карьеру в медиаотрасли она начала в 2002 году. Прошла путь от репортера до главного редактора и ведущей на региональном телеканале в Черкассах. Позже работала на общенациональных каналах, в том числе парламентским корреспондентом и ведущей новостей.

К команде телеканала "Украина" присоединилась в 2014 году в качестве ведущей информационной программы.

"За плечами – полторы тысячи выпусков, 85 тысяч минут эфира, сотни гостей студии! За эти годы канал укрепил свои лидерские позиции, а я – приобрела бесценный опыт. Спасибо команде мечты за удовольствие работать вместе с вами! Спасибо зрителям за доверие!", – отметила по случаю ведущая и поделилась архивными фото в студии "Сегодня".

Ведущая "Сегодня" Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Ведущая "Сегодня" Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Ведущая "Сегодня" Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Ведущая "Сегодня" Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Ведущая "Сегодня" Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
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По словам Анны Пановой, несмотря на то, что в эфире новостей она работает уже достаточно долго, все равно до сих пор пересматривает свои выпуски, чтобы провести работу над ошибками. На данном этапе ведущая пробует себя в новом формате – в политическом ток-шоу "Главная тема. Выбор" на канале "Украина", делится опытом со студентами и обучает спикеров держаться перед камерой.

Ранее мы также писали, что ведущая Светлана Катренко покидает прямые эфиры "Ранку з Україною".

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Сегодня Анна Панова телеканал Украина
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