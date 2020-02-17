50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

Звезда показала пикантное фото

Певица и актриса Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Популярная голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно вместе с Шакирой устроила зажигательные танцы, взбудоражила поклонников сексуальным кадром.

Дженнифер Лопес стала жертвой сексуальных домогательств. Подробности в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram 50-летняя звезда поделилась фото, на котором позирует в белом мини-бикини на влажное тело и собранными в высокий пучок волосами. Манящий снимок в считанные минуты стал популярным в Сети. "Расслабленная и заряженная", – лаконично подписала фото голливудская красотка Джей Ло.

Дженнифер Лопес в мини-бикини Фото: instagram.com/jlo

"Идеальна!", "Самая горячая", "А я как раз собиралась пропустить тренировку сегодня", "Вы в превосходной форме", "Икона", – подписчики буквально усыпали Дженнифер Лопес комплиментами.

Ранее мы также писали, что на Дженнифер Лопес подали в суд представители фотоагентсва. По их словам, голливудская звезда в 2017 году опубликовала в Instastories фото, сделанное их сотрудником. В результате агентство намерено получить денежную компенсацию в размере 150 тысяч долларов.

Напомним, Дженнифер Лопес выходит замуж за экс-баскетболиста Алекса Родригеса. Уже известно, когда состоится свадьба знаменитостей.

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