51-летний Венсан Кассель и его 21-летняя невеста Тина Кунаки украсили обложку журнала

Актер с моделью стали главными героями нового выпуска Vanity Fair

Венсан Кассель и Тина Кунаки. Фото: instagram.com/vincentcassel

Французский актер и экс-супруг Моники Белуччи Венсан Кассель появился на обложке известного журнала Vanity Fair вместе со своей 21-летней невестой Тиной Кунаки.

Отметим, слухи о том, что Венсан в скором времени женится на молодой возлюбленной ходили давно. Пару часто замечали вместе папарацци, а также они стали делится совместными фото в Instagram и появляться на официальных мероприятиях.

В интервью журналу Венсан признался, что на момент их знакомства не знал истинного возраста Тины (девушке было 19 лет). Кроме этого, Тина отметила, что Кассель сделал ей предложение очень неожиданно: "Он застал меня врасплох. Мы никогда об этом раньше не говорили. Я ответила не сразу, так как даже не ожидала".

Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: instagram.com/vincentcassel Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: instagram.com/vincentcassel Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: instagram.com/vincentcassel Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: instagram.com/vincentcassel Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: instagram.com/vincentcassel 1/5

Напомним, ранее Венсан Кассель был женат на Монике Белуччи, в браке с которой у него родилось две дочери: Дева в 2004 и Леони в 2010 году. С Моникой Венсан расстался в 2013 году.

О Тине известно то, что ей 21 год. Девушка родилась в Тулузе, Франция, и занимается модельной карьерой.

Ранее Венсан и Тина вместе позировали на Каннском кинофестивале. Кунаки предстала в сверкающем наряде с глубоким декольте от Alexandre Vauthier. Кроме этого известно, что Кассель и Кунаки обменяются клятвами верности во французском городе-курорте Биарриц. Также журналисты издания Public выяснили, что к алтарю Кунаки пойдет в платье от Viktor & Rolf. Свадьбу планировали на август этого года.