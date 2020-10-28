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51-летняя Гвен Стефани выходит замуж во второй раз: фото

Сегодня, 09:32

Гвен сказала "да" своему бойфренду Блейку Шелтону

Знаменитая американская певица, солистка и соосновательница группы No Doubt Гвен Стефани выходит замуж во второй раз. Певицу позвал под венец ее бойфренд, 44-летний кантри-певец Блейк Шелтон. Радостной новостью Стефани поделилась на своей странице в Instagram.

В соцсети Гвен опубликовала снимок, на котором она целуется с Блейком и показывает на левой руке помолвочное кольцо.

"Блейк Шелтон, да, пожалуйста", – подписала снимок Гвен.

Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона
Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона
Фото: instagram.com/gwenstefani

В комментариях Гвен успели поздравить и другие знаменитости: певец Джон Ледженд, телеведущий Джимми Фелтон, британская певица Дуа Липа, актриса Кейт Хадсон и многие другие.

Отметим, что в 2002—2016 годах Гвен Стефани была замужем за музыкантом Гэвином Россдэйлом. У бывших супругов родилось трое сыновей: Кингстон Джеймс МакГрегор Россдэйл, Зума Неста Рок Россдэйл и Аполло Боуи Флинн Россдэйл. В августе 2015 года Стефани объявила о разводе с Гэвином. В том же году певица начала встречаться с Блейком Шелтоном.

Напомним, вдова Лучано Паваротти снова вышла замуж спустя 13 лет после смерти мужа. Мы также сообщали, что фронтмен группы Radiohead Том Йорк женился на актрисе Даяне Рончионе в Италии.

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