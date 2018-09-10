51-летняя Памела Андерсон разорвала отношения с молодым женихом

Звезда чувствует себя препятствием в общении Адиля с его детьми

Памела Андерсон. Фото: Getty

Как передает издание TMZ, 51-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон, которая недавно собиралась родить третьего ребенка, рассталась со своим возлюбленным, 32-летним французским футболистом Адилем Рами спустя два месяца после того, как он сделал ей предложение.

Бывшая пара встречалась в течение года и жила вместе. По сообщениям западных СМИ, Андерсон по-прежнему живет во Франции. Рами, как сообщается, сделал Памеле предложение после того, как Франция выиграла Кубок мира в июле, но актриса сказала "нет".

Главной причиной расставания пары стали дети Адиля от прошлого брака. Андерсон считает, что из-за нее Рами проводит слишком мало времени со своими сыновьями. "Памела чувствует, что она – это причина, по которой Адиль не проводит достаточно времени со своими детьми. Она решила расстаться и не быть препятствием для его общения с сыновьями", – рассказал инсайдер.

Ранее мы сообщали, что Памела была замечена с большим кольцом на безымянном пальце на матче, который проходил между Францией и Бельгией в июле.