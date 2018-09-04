51-летняя Памела Андерсон собирается родить третьего ребенка – СМИ

Актриса уже воспитывает двоих сыновей

Памела Андерсон. Фото: Getty

Знаменитая актриса и звезда Playboy Памела Андерсон решила сделать искусственное оплодотворение, чтобы стать матерью в третий раз. Сообщается, что актриса хочет родить ребенка своему возлюбленному, футболисту Адилю Рами.

51-летняя Памела Андерсон планирует начать подготовку к экстракорпоральному оплодотворению, чтобы снова забеременеть. Согласно сообщениям зарубежных СМИ, актрису вдохновила кинозвезда Бриджит Нильсен, которая в возрасте 54 лет недавно родила пятого ребенка. Еще одним вдохновителем стала 52-летняя певица Джанет Джексон, которая в 2017 году родила своего первенца.

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Сообщается, что Андерсон хочет выйти замуж за 32-летнего французского футболиста Адиля Рами. Как выяснилось, актриса несколько лет назад заморозила мои яйцеклетки, чтобы снова иметь возможность иметь ребенка. Напомним, что у Памелы есть двое сыновей – 22-летний Брендон и 20-летний Дилан.

Ранее мы сообщали, что Бриджит Нильсен рассказала всю правду о своей пятой беременности.