Дженнифер Энистон в прямом эфире поцеловала известную ведущую: видео

Звезда сериала "Друзья" удивила дерзким поступком

Дженнифер Энистон и Эллен Дедженерес Фото: instagram.com/theellenshow

Американская знаменитость Дженнифер Энистон, не взирая на возраст, еще не разучилась шутить и удивлять поклонников неожиданными поступками. Так, во время популярного в США шоу звезда сериала "Друзья" поцеловала в губы известную во всем мире ведущую Эллен Дедженерес.

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Так, актриса стала гостей шоу Эллен Дедженерес и во время беседы с 61-летней ведущей речь зашла о недавнем поцелуе Эллен с радиоведущим Говардом Стерном. Отметим, что Дедженерес давно официально заявила о своей нетрадиционной ориентации и состоит в браке с актрисой Поршей де Росси. Поэтому Энистон и поинтересовалась, как часто ведущей приходится целоваться с мужчинами: "Как это было? Тебе понравилось? Ты нервничала? Вошла во вкус?".

Эллен Дедженерес призналась, что время от времени целует мужчин в губы и в ответ поинтересовалась, когда в последний раз у актрисы был поцелуй с девушкой. Кинозвезда так и не смогла вспомнить, на что Эллен подвинулась к ней и дала четко понять, что готова к поцелую. Бывшая супруга Брэда Питта немного смутилась, но ответила взаимность и знаменитости начали целоваться в прямом эфире шоу.

"Это то, что зрители хотели увидеть! Они ждали этого в течение многих лет", — сказала Дедженерес после поцелуя Энистон, а также отметила, что у нее очень мягкие губы.

Недавно Дженнифер Энистон рассказала о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

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