53-летняя Элизабет Херли топлес искупалась в бассейне
Звезда часто демонстрирует идеальную фигуру
Британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли разместила на своей странице в Instagram пикантное видео, на котором она топлес плавает в бассейне. 53-летняя Херли показала всем, что она находится в отличной физической форме, а такие видеоролики – очередное тому доказательство.
Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", однако актриса после него не имела особого успеха. Вскоре ее популярность стала расти, отчасти благодаря отношениям с Хью Грантом, а также представлению ее как модели в высшем доме косметики Estée Lauder Companies.
Отметим, что знаменитость также создала свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach и частенько рекламирует их сама. Недавно Херли опубликовала фото на пляже, надев купальник собственного бренда.
Ранее Элизабет опубликовала снимок, на котором она запечатлена в слитном купальнике с глубоким декольте, который был создан ее же брендом Elizabeth Hurley Beach. В нем звезда выглядит просто невероятно.