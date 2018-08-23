53-летняя Элизабет Херли топлес искупалась в бассейне

Звезда часто демонстрирует идеальную фигуру

Элизабет Херли. Фото: instagram.elizabethhurley1

Британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли разместила на своей странице в Instagram пикантное видео, на котором она топлес плавает в бассейне. 53-летняя Херли показала всем, что она находится в отличной физической форме, а такие видеоролики – очередное тому доказательство.

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 22 Авг 2018 в 1:47 PDT

Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", однако актриса после него не имела особого успеха. Вскоре ее популярность стала расти, отчасти благодаря отношениям с Хью Грантом, а также представлению ее как модели в высшем доме косметики Estée Lauder Companies.

Отметим, что знаменитость также создала свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach и частенько рекламирует их сама. Недавно Херли опубликовала фото на пляже, надев купальник собственного бренда.

Ранее Элизабет опубликовала снимок, на котором она запечатлена в слитном купальнике с глубоким декольте, который был создан ее же брендом Elizabeth Hurley Beach. В нем звезда выглядит просто невероятно.