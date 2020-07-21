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53-летняя Холли Берри намекнула фанатам на новый роман

Сегодня, 11:28

Ранее актриса заявляла, что она не ищет новые отношения

53-летняя голливудская актриса Холли Берри, которая ранее получила травму на съемках, заинтриговала своих поклонников новым снимком на ее страничке в Instagram. На фото запечатлены ноги актрисы и ноги незнакомого мужчины.

"Воскресенье, веселый день", – кратко подписала кадр знаменитость и добавила значок сердечка.

Поклонники актрисы сразу же начали гадать, кем бы мог быть мужчина на фото. Ведь Холли, как она признавалась ранее, не состоит в отношениях и не находится в активном поиске.

Холли Берри намекнула фанатам на новый роман
Холли Берри намекнула фанатам на новый роман
Фото: instagram.com/halleberry

Некоторые фанаты Берри предположили, что актриса закрутила роман со своим тренером, другие отметили, что тот женат. Нашлись и те, кто в шутку предположил, что это актер Уилл Смит, на фоне новостей о том, что ему изменяла жена.

"Рада, что ты нашла кого-то", "Он везунчик", "Не-е-е-т, кто-то украл любовь всей моей жизни", "Кто это? Я думал, что ты одна", "Теперь всем интересно, кто же на фото", – написали подписчики Берри.

Холли Берри
Холли Берри
Фото: AFP

Отметим, что Холли три раза официально была замужем. С 1993 по 1997 годы Холли была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом, с 2001 по 2005 годы – за музыкантом Эриком Бене, с 2005 по 2010 годы состояла в фактическом браке с фотомоделью Гэбриелом Обри (у бывшей пары есть дочь — Нала Ариэла Обри), а с 2013 по 2016 год Холли была замужем за актером Оливье Мартинесом. В октябре 2013 года у супругов родился сын Масео Роберт Мартинес.

Секреты молодости Холли Берри – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что неизвестный пытался выселить Холли Берри из ее собственного дома.

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