53-летняя Холли Берри впечатлила поклонников своей фигурой в купальнике: фото
Актриса поразила фанатов подтянутым телом
Знаменитая 53-летняя голливудская актриса Холли Берри каждый раз доказывает, что она находится в отличной физической форме. Недавно знаменитость разместила на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена на пляже в прыжке.
На снимке актриса позирует в слитном купальнике с открытой спиной, демонстрируя всем свое подкаченное тело.
"Иногда вам просто нужно все послать к черту, и сделать это", – подписала снимок Берри.
В комментариях поклонники артистки написали ей сотни комплиментов и в который раз восхитились ее фигурой: "Невероятная, богиня", "Вот это фигура", "Ох, мне бы такую спину и ноги", "Холли – молодец", "Великолепная Холли Берри, вы в отличной форме", "Прекрасная женщина, прекрасная актриса".
Секреты молодости Холли Берри – смотрите видео:
Напомним, Холли Берри заинтриговала своих поклонников новым снимком на ее страничке в Instagram. На фото запечатлены ноги актрисы и ноги незнакомого мужчины. Поклонники актрисы сразу же начали гадать, кем бы мог быть мужчина на фото. Ведь Холли, как она признавалась ранее, не состоит в отношениях и не находится в активном поиске.
Ранее мы сообщали, что неизвестный пытался выселить Холли Берри из ее собственного дома.
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