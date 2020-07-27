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53-летняя Холли Берри впечатлила поклонников своей фигурой в купальнике: фото

Сегодня, 16:07

Актриса поразила фанатов подтянутым телом

Знаменитая 53-летняя голливудская актриса Холли Берри каждый раз доказывает, что она находится в отличной физической форме. Недавно знаменитость разместила на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена на пляже в прыжке.

На снимке актриса позирует в слитном купальнике с открытой спиной, демонстрируя всем свое подкаченное тело.

"Иногда вам просто нужно все послать к черту, и сделать это", – подписала снимок Берри.

В комментариях поклонники артистки написали ей сотни комплиментов и в который раз восхитились ее фигурой: "Невероятная, богиня", "Вот это фигура", "Ох, мне бы такую спину и ноги", "Холли – молодец", "Великолепная Холли Берри, вы в отличной форме", "Прекрасная женщина, прекрасная актриса".

Холли Берри
Холли Берри
Фото: instagram.com/halleberry

Секреты молодости Холли Берри – смотрите видео:

Напомним, Холли Берри заинтриговала своих поклонников новым снимком на ее страничке в Instagram. На фото запечатлены ноги актрисы и ноги незнакомого мужчины. Поклонники актрисы сразу же начали гадать, кем бы мог быть мужчина на фото. Ведь Холли, как она признавалась ранее, не состоит в отношениях и не находится в активном поиске.

Ранее мы сообщали, что неизвестный пытался выселить Холли Берри из ее собственного дома.

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