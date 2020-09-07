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53-летняя Памела Андерсон закрутила роман со своим телохранителем

Сегодня, 10:15

В начале года звезда развелась в пятый раз

У модели Памелы Андерсон роман с собственным телохранителем. За время карантина знаменитость сблизилась с охранником, и теперь их связывают не только деловые отношения. Напомним, что в начале этого года Андерсон развелась с 74-летним супругом после 12 дней брака.

Новый возлюбленный Памелы работает у нее два года. Имя мужчины неизвестно, а его возраст – около 40 лет, пишет Page Six.

"У нее серьезный любовный интерес. Наконец рядом настоящий мужчина, который знает, как с ней обращаться. Она чувствует себя очень комфортно, и они никогда не теряют друг друга из виду. Он не из мира Голливуда и это идеально подходит для Памелы", – говорит инсайдер.

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В январе 2020 года Памела Андерсон тайно вышла замуж в Малибу за продюсера Джона Питерса, с которым была знакома более 30 лет. Это был ее пятый брак, но уже через 12 дней звезда и ее новоиспеченный супруг приняли решение расстаться.

О тайной свадьбе Памелы Андерсон смотрите в сюжете:

Недавно стало известно, что голливудский актер Джонни Депп встречается с немецкой моделью.

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