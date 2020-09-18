54-летняя Холли Берри рассекретила имя своего нового бойфренда

Актриса встречается с музыкантом Ваном Хантом

Знаменитая голливудская актриса Холли Берри, которая недавно отпраздновала 54-летие, наконец-то рассекретила имя своего нового возлюбленного.

В Instagram-аккаунте актрисы появилось ее фото. На снимке Берри позирует в футболке с именем 50-летнего певца Вана Ханта. Холли также отметила его на фото.

"Теперь вы знаете", – подписала снимок Берри.

Холли Берри Фото: instagram.com/halleberry

Отметим, что ранее Холли заинтриговала своих поклонников снимком, на котором запечатлены ноги актрисы и неизвестного мужчины. В комментариях к фото тогда все стали гадать: кто же новый спутник жизни Берри?

Но теперь Холли решила раскрыть все карты, чем и порадовала любопытных подписчиков.

У армии поклонников не осталось сомнений насчет романа пары, когда в аккаунте музыканта они нашли их с Холли совместное фото. На трогательном снимке, который Хант опубликовал еще в конце августа, актриса целует его в щеку.

Скриншот: Instagram Вана Ханта

Отметим, что Холли три раза официально была замужем. С 1993 по 1997 год Холли была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом, с 2001 по 2005 год – за музыкантом Эриком Бене, с 2005 по 2010 год состояла в фактическом браке с фотомоделью Гэбриелом Обри (у бывшей пары есть дочь – Нала Ариэла Обри), а с 2013 по 2016 год Холли была замужем за актером Оливье Мартинесом. В октябре 2013 года у супругов родился сын Масео Роберт Мартинес.

Ранее мы сообщали, что неизвестный пытался выселить Холли Берри из ее собственного дома.

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